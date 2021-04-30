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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإسباني|ماذا ينتظر أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة في صراع المنافسة على اللقب؟

صدى البلد

تتواصل الإثارة في الصراع على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد هزيمة برشلونة أمام غرناطة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، أمس، الخميس، على ملعب كامب “ نو” ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإسباني.

فريق برشلونة أهدر فرصة تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، للمرة الأولى هذا الموسم، ليستمر أتلتيكو مدريد في الصدارة.

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ترتيب الفرق المنافسة على لقب الدوري الإسباني:

1- أتلتيكو مدريد: 73 نقطة

2- ريال مدريد: 71 نقطة

3- برشلونة: 71 نقطة

4- إشبيلية 70 نقطة.

المباريات المتبقية للفرق المنافسة على لقب الدوري الإسباني:

1- أتلتيكو مدريد:

إلتشيه : 1 مايو

برشلونة: 8 مايو

ريال سوسيداد: 12 مايو

أوساسونا: 16 مايو

بلد الوليد: 23 مايو

 

2- ريال مدريد:

أوساسونا: 1 مايو

إشبيلية: 9 مايو

غرناطة: 13 مايو

أتلتيك بلباو: 16 مايو

فياريال: 23 مايو

 

3- برشلونة:

فالنسيا: 2 مايو

أتلتيكو مدريد: 8 مايو

ليفانتي: 11 مايو

سيلتا فيجو: 16 مايو

إيبار:23 مايو

 

4 - إشبيلية:

أتلتيك بلباو: 3 مايو

ريال مدريد: 9 مايو

فالنسيا: 12 مايو

فياريال: 16 مايو

ألافيس: 23 مايو

 

 

 

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