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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإدارة المركزية لحماية الأراضي: جار استصلاح مليون فدان

صدى البلد

قال أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة: إن وزير الزراعة شدد على عدم وجود أي تهاون في التعدي على الأراضي الزراعية، وضرورة رفع حالات الاستعداد القصوى للتصدي إلى أي محاولة بناء خلال الفترة الحالية.
 

وأضاف "عيسى" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الإدارة المركزية لحماية الأراضي تتواصل مع كل المحافظات من خلال غرف العمليات، وذلك من أجل حماية الأراضي الزراعية.
 

وشدد على أن الأراضي الزراعية عصب الاقتصاد القومي، كما أنها تعد ثورة تمتلكها مصر، مؤكدا أن التعدي على الأراضي الزراعية جريمة في حق الأجيال القادمة.
 

وأكد أن التعدي على الأراضي يعد شكلا من أشكال الإرهاب، موضحا أن حجم التعديات التي حدثت في مصر بداية من 2011 وحتى الآن وصل إلى ما يقارب من 90 ألف فدان.
 

ولفت إلى أن الفدان الواحد يحتاج إلى 200 ألف جنيه من أجل استصلاحه مرة أخرى بعد التعدي عليه، موضحا أن الحكومة تسعى جاهدة في استصلاح الأراضي الزراعية وجار استصلاح مليون فدان.

وزارة الزراعة التعدي على الاراضي الزراعية الاقتصاد القومي الإرهاب اخبار التوك شو

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