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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. الأوقاف تفتتح 13 مسجدا وتخصص خطبة الجمعة عن "يوم بدر"

الأوقاف
الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان “يوم بدر .. دروس وعبر”.

وطالبت الوزارة جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وعلى جانب آخر أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 13 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، وذلك اليوم، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1395) مسجدًا، منها (1300) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و(95) مسجدًا صيانةً وترميمًا.

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وأكدت الوزارة في بيان لها أن المساجد المقرر افتتاحها كما يلى:

مديرية أوقاف البحيرة
- عمر بن الخطاب بحي إفلاقه - مركز ومدينة دمنهور
- الرحمة – قرية الانشا - الرحمانية
- نجع الشيخ عون - قرية الحاجر سيدي غازي كفر الدوار ثان
- أبو الطبول البحري- زاوية حمور الدلنجات ثان
- خالد بن الوليد - جبارس - إيتاي البارود ثان
- عزبة فودة - زاوية صقر - أبو المطامير أول

مديرية أوقاف الغربية
- الحمرة الجديدة – برما – طنطا أول

مديرية أوقاف مرسى مطروح
- الهدى- ك4- مطروح

مديرية أوقاف المنيا
- عمار بن ياسر- الجبارتي – بني عبيد
- فهمي عبد العال - منقطين - سمالوط
- شلبي – بندر مغاغة
- مبارك الشرقي - عزبة مبارك - بلنصورة - أبو قرقاص
- الرحمن - عرب الشيخ تمي - أبو قرقاص
 

خطبة الجمعة الأوقاف يوم بدر الأئمة خطبة

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