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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

قرعة دوري أبطال أفريقيا
قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية، اليوم الجمعة، سحب قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” بالقاهرة.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة:

تبدأ فعاليا قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” عبر موقعه يويتوب، إضافة إلى قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة.

الأهلي ممثل مصر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا:

سيكون الأهلي بطل النسخة الماضية هو ممثل مصر في دوري أبطال أفريقيا، بعد وداع الزمالك للبطولة، من دور المجموعات.

الأهلى سيواجه أحد فرق المستوى الأول ( صن داونز - الوداد - الترجي).

المتأهلون إلى الدور ربع النهائي:

المجموعة الأولى: سيمبا - الأهلي

المجموعة الثانية: صن داونز - شباب بلوزداد

المجموعة الثالثة: الوداد - كايزر تشيفيز

المجموعة الرابعة: الترجي - مولودية الجزائر.

 

الكونفدرالية:

فريق بيراميدز هو ممثل مصر في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية:

المتأهلون إلى ربع نهائي الكونفدرالية:

المجموعة الاولى: إيمبا - أولارندو بايرتس

المجموعة الثانية: شبيبة القبائل - القطن الكاميروني

المجموعة الثالثة: نادي دياراف - الصفاقسي

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي - بيراميدز

 

نظام قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية:

يواجه متصدرو المجموعات أصحاب المراكز الثانية في الدور ربع النهائي.

لا يمكن لأي فريقين من نفس المجموعة أن يلتقيا مع بعضهما في الدور ربع النهائي أو نصف النهائي.

كل فريق سيعرف مشواره في البطولة حتى المباراة النهائية.

 

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