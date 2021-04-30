قبل شم النسيم.. ضبط أسماك مملحة فاسدة وتحرير محاضر مختلفة

أعلن الدكتور محمد بشار المدير العام لمديرية الطب البيطري بالأقصر انه لليوم الثاني على التوالى تشكلت لجنة مكونة من الدكتورة آمال اديب مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم و الدكتورة نفين رفعت طبيبة بإدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وبالاشتراك مع مديرية التموين و شرطة المسطحات ومباحث التموين.



وقد أسفرت الحملة عن تحرير 2 محضر بإجمالي وزن 62.5كجم اسماك مملحة فاسدة وكذلك 1 محضر دهون ومصنعات لحوم بإجمالي وزن 16.700كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بتكثيف الحملات التفتيشية للمرور علي محلات بيع وتداول الأسماك المملحة تزامنا مع أعياد الربيع وكذلك محلات بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها ووفقاً لتوجيهات الهيئة العامة للخدمات البيطرية

وكان قد اسفرت الحملة بالأمس عن تحرير 3 محاضر بإجمالي وزن 165كجم اسماك مملحة فاسدة.