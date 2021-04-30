حصاد الزراعة: إنشاء قطاعات مركزية لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية في 3 محافظات.. وتحصين مليون و645 ألف رأس ماشية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٣٦، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢٣ وحتى ٢٩ أبريل الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وأشار الحصاد الأسبوعي للزراعة، إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لاستصلاح الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء.

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً لمتابعة الموقف الخاص بالأراضى المخطط زراعتها فى شمال ووسط سيناء، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، كما استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى التي تقوم بها الوزارة في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، ونواب البرلمان، ومسئولي الاتحادات الصناعية والتجارية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من ممثلي شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات بالفيديو كونفرانس، حيث أكد أنه لا تهاون اطلاقا في التعدي على الأراضي الزراعية وشدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لأي محاولات التشوين أو البناء خلال الاجازة المقررة حتى الاثنين القادم، كما أكد على تفعيل الزراعة التعاقدية وضرورة التوسع في زراعة محصولي الفول الصويا وعباد الشمس وخاصة أن الأسعار مجزية للمزارعين.



وقدم قطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، هذا الأسبوع توصيات هامة لمزارعي القمح، يجب مراعاتها عند عمليات الحصاد، وتوريد المحصول في مختلف محافظات الجمهورية، حيث شهد هذا الموسم تناغم وتكاتف بين قطاع الإرشاد الزراعي، والإدارات التابعة له بالمحافظات المختلفة، مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومركز البحوث الزراعية، لضمان نجاح موسم القمح هذا العام، وتحقيق المزارعين لاعلى انتاجية ممكنة، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الانتهاء من تحصين مليون و645 ألف و208 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بينهم " مليون و247 ألف و218 رأس أبقار، 347 ألف و603 رأس أغنام، 50 ألفا و387 رأس ماعز" حتى 24 أبريل 2021.

وأعلن صندوق التأمين على الماشية إنشاء قطاعات مركزية لصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، في محافظات الغربية والإسماعيلية وسوهاج، كنقاط عمل في قطاعات : الدلتا، القناة، والصعيد، بهدف سرعة ومرونة تنفيذ الأدوار ورفع كفاءة العمل، والحرص على مصلحة المربي، للحصول على القروض التي تمنحها الدولة بهدف تنمية الثروة الحيوانية، كما تمكنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية من ضبط 112 طن و973 كيلو لحوم، حيث تمثلت المضبوطات في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، وتم تحرير 1067 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.