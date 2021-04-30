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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان : استمرار حملات إزالة التعديات بمدينتي القاهرة الجديدة و العاشر من رمضان

إزالة مخالفات بالقاهرة
إزالة مخالفات بالقاهرة الجديدة

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تمنية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل بكافة  أحياء المدينة، من بينها الحى الخامس "الأيقونة" و"المستثمرين الشمالية" جنوب الأكاديمية، و "المستثمرين الجنوبية".

وشدد المهندس أمين غنيم، على ضرورة تطبيق اللائحة من خصم قيمة البند بالكامل فى حالة وجود تقصير من شركات النظافة، مثل عدم رفع صندوق القمامة بالمكبس أو عدم نظافة الأرصفة،  وكنس الشوارع، حيث وجه رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال النظافة، واستمرار ضبط أداء الشركات بما يحافظ على جودة الخدمة فى مدينة القاهرة الجديدة.

وفى ذات السياق، أكد المهندس أمين غنيم، استمرار الحملات اليومية بالتجمعات الـ٣ بالمدينة لمنع المخالفات وضبط الشارع، حيث تم شن حملة للقضاء على العشوائيات على الطريق الحدائقى الفاصل بين الأندلس 1 والأندلس 2 بالتجمع الثالث.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء للمحال المخالفة وبدون تجديد رخصة بإسكان الشباب ومول ميجا مول وإسكان النيل بالنقابات  بالتجمع الثالث، كما تم التحفظ على سيارات تقوم بإلقاء مخلفات حفر بالطريق العام، وإجبارهم على نظافة جميع المخلفات الملقاة بمعرفتهم.
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم  شن حملة أخرى على الباعة الجائلين أمام مستشفى الأورام وسلم المجاورة الرابعة والبنفسج، وببدروم مخالف بعمارة رقم ٩ بنفسج ٣  بالتجمع الأول، وتم مصادرة المضبوطات.
وقال: قامت إدارتا التنمية والأمن بالجهاز بإزالة مبان مخالفة بغرف سطح قطعة ١٠٧ ياسمين ١  بالتجمع الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفة، كما تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء بالمجاورة الرابعة بالتجمع الأول،  بجانب  تنفيذ حملات مكثفة على مركز خدمات المدينة والتسعين الشمالي والجنوبي بالتجمع الخامس لضبط الشارع.
وفي سياق متصل، وجه المهندس احمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بضرورة ضبط الشارع والقضاء على الإشغالات والتعديات،  ومواصلة الحملات  لرفع وإزالة جميع أشكال الإشغالات  والتعديات المخالفة والمشوهة للمنظر العام بمدينة العاشر من رمضان.
وأوضح المهندس أحمد عمران، أنه تم شن حملة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، أسفرت عن ضبط مخالفتين لفتح محال بالمخالفة، وإزالة ابواب صاج للشروع في فتح المحال بالعمارتين ١١٢ و١٣٧ بالحي العاشر، وتم مصادرة الأبواب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية  ضد الوحدات المخالفة.
كما أكد رئيس الجهاز،  ضرورة سرعة رصد المخالفة حين الشروع فيها من خلال التواجد الدائم والمستمر من مهندسى ومسئولي الأحياء، والمتابعة المستمرة ليلا  لإظهار المدينة  بالشكل اللائق.

 

الأسكان المخالفات إزالة التعديات القاهرة الجديدة مدينة العاشر

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