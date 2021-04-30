رولزرويس رايث وداون تحصلان على أجيال جديدة.. صور

اجيال رولزرويس الجديدة

كشفت تقارير جديدة أن شركة رولزرويس عملاق صناعة السيارات الفارهة أنها ستتوقف عن إنتاج وبيع الجيل الحالي من جميع إصدارات داون ورايث في الولايات المتحدة الأمريكية بعد عام 2021، وذلك بسبب مشاكل تنظيمية هناك، لكن سيستمر عرضها في أسواق أخرى حتى عام 2023.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن رولزرويس قد تستبدل داون ورايث بسيارات كهربائية بالكامل، لكن الرئيس التنفيذي للشركة قال سابقاً أن أول سيارة كهربائية للشركة لن تصل قبل 2030، في حين تُشير التقارير إلى أن الأجيال الحالية من داون ورايث الجديدة ستحصل على نسخة معدلة من منصة الشركة الفاخرة التي تستخدم في كالينان وجوست وفانتوم.

و قال متحدث باسم رولزرويس في الولايات المتحدة الأمريكية أن الكثير من الأشياء الجديدة قيد التطوير حالياً، فمن المحتمل أن تكون أجيال جديدة لسيارتي الكوبيه والكشف جديدة، حيث أعيد تصميم جوست لعام 2021، في حين أن داون ورايث أصبحتا قديمتين.

و قد تم الكشف عن الجيل الحالي من رولز رويس رايث في معرض جنيف للسيارات 2013، وتبعتها داون بعد أكثر من عامين بقليل، وقد لاقت السيارات استقبالاً جيداً، وخاصة بعد أن تم وقف إنتاج فانتوم كوبيه وفانتوم دروب هيد كوبيه في عام 2016 لأسباب تتعلق بحجم المبيعات و تكاليف الانتاج .