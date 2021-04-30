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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أمنيته إمامة المصلين بالحرم.. يوسف خالد موهبة في حفظ القرآن والإنشاد الديني

يوسف خالد
يوسف خالد

سلط موقع صدى البلد، الضوء على المواهب الشبابية في قراءة القرآن الكريم والإنشاد الديني، وفي هذه المرة نبرز موهبة الشاب يوسف خالد في تلاوة القرآن والإنشاد الديني.

يقول يوسف خالد، إنه من مواليد قرية قلما، بمحافظة القليوبية، وعنده من العمر 29 سنة، ويدرس في كلية الإعلام في كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف .

كيف بدأ يوسف خالد حفظ القرآن؟


يضيف يوسف: بدأت حفظ القران وأنا عمري خمس سنوات، علي يد جدي الشيخ فاروق الجمل، وحفظت علي يد كثير من مشايخ بلدتي وختمت القران وأنا عمري ١٣ سنة ، وبعدما انتهيت من حفظ القرآن، اتجهت إلي تعلم أحكام التجويد والقراءات، فذهبت إلي العديد من المشايخ وتعلمت علي أيديهم أحكام التجويد والقراءات ومن أمثال هؤلاء فضيلة الشيخ علي حمام المقرئ بالقراءات العشر الصغري وفضيلة الدكتور أحمد عبد الحكيم طبيب بشري ومقرئ بالقراءات العشر الصغري والكبري.

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وذكر أنه يحب قراءة وسماع القرآن الكريم، ويفضل في سماعه الشيوخ: الشيخ الحصري والمنشاوي والشيخ عبدالباسط وغيرهم من العمالقة، والشيخ مشاري راشد العفاسي ، كما يقلد العديد من الأصوات أمثال الشيخ الحصري والعجمي والشيخ ناصر القطامي والشيخ ماهر المعيقلي والشيخ خالد الجليل والشيخ ياسر الدوسري.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، فأنا أحب الانشاد الديني والابتهالات، والاستماع إلى الشيخ نصر الدين طوبار والشيخ سيد النقشبندي، موجها الشكر لمن ساعدوني في حفظ القران ولهم الفضل عليه بعد الله وهما والده ووالدته، الذين كانا دائما يشجعانه على حفظ القرآن واكتشفوا موهبتي في الحفظ والإنشاد.

واختتم حديثه، بأن حلمه أن يصبح عالما كبيرا في علم التجويد والقراءات وأن يصبح مثل الدكتور أيمن رشدي سويد العالم الكبير في علم التجويد والقراءات، وكذلك حلمي أن أصلي بالمسلمين في الحرم المكي.

كما تمنى يوسف خالد، أن يصبح مقدم برامج دينية وقرانية ويعلم الناس علم التجويد والقراءات وينتهي حاليا من تعلم القراءات العشر الصغري فقط مع متن الشاطبية والدرة ومتن تحفة الأطفال والجزرية ورواية حفص من الشاطبية والطيبة.

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القرآن الإنشاد موهبة تلاوة الأزهر التجويد

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