نقيب السياحيين: توقعات باستقبال 3 ملايين سائح روسي قريبا.. فيديو

قال باسم خليفة ، نقيب السياحيين ، على خلفية عودة السياحة الروسية لمصر ، إنها من السياحات المهمة للدولة المصرية ، موضحا أن مصر تعتبر وجهة سياحية مهمة للسائح الروسي .

وأضاف باسم خليفة ، خلال لقائه لـ برنامج "صباحنا مصري " ، والمذاع على فضائية المصرية ، أن السياحة الروسية طالما كانت تمثل ثلث عدد السياح الوافدين إلى مصر ، وبالتالي هو رقم كبير جدا من حيث العدد ، والعملة الصعبة كل عام .

وأشار إلى أن عدد السياح الروس الوافدين إلى مصر ، كان يتخطى عددهم 3 ملايين سائح روسي في السنة ، ويشكلون حوالي 3 مليار دولار سنويا ، وهو رقم ذو أهمية كبرى للاحتياطي النقدي المصري.

وأوضح أن مصر تعتبر وجهة سياحية قريبة من دولة روسيا ، حيث يستغرق مدة الطيران بين البلدين 5 ساعات ، كما وأن الطقس في مصر يعتبر مناسب للسياح الروس طوال العام .

وتابع أن المطارات المصرية كانت على استعداد تام لإستقبال الوفد الروسي السياحي بالأمس ، معقبا : " أتوقع أن تستقبل مصر الفترة القادمة 3 ملايين سائح روسي .