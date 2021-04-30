إعلامي صيني: اكتشاف 10 حالات إصابة بالسلالة الهندية بين القادمين من الخارج

قال الإعلامي نادر رونج، إن الصين لم تشهد أي حالة إصابة بفيروس كورونا منذ فترة طويلة، ولكن بالأمس أعلنت وزارة الصحة اكتشاف 10 حالات إصابة من السلالة الهندية المتحورة.



وأضاف “رونج” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” أن الحالات المصابة جميعها وافدة من الخارج وحتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة إصابة محلية، موضحا أن الصين قادرة على توقف انتشار السلالة الهندية المتحورة.



وأشار إلى أن اللقاحات متوفرة في كل مكان، منوها إلى أن نسبة التطعيم ترتفع كل يوم والجميع يعمل على الحصول على اللقاح.



وأوضح أن هناك التزام واضح بالإجراءات الاحترازية، موضحا: يتم ارتداء الكمامة قبل الدخول إلى الأماكن العامة بالإضافة إلى أجهزة قياس درجة الحرارة.



