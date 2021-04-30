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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامي صيني: اكتشاف 10 حالات إصابة بالسلالة الهندية بين القادمين من الخارج

صدى البلد

قال الإعلامي نادر رونج، إن الصين لم تشهد أي حالة إصابة بفيروس كورونا منذ فترة طويلة، ولكن بالأمس أعلنت وزارة الصحة اكتشاف 10 حالات إصابة من السلالة الهندية المتحورة.


وأضاف “رونج” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” أن الحالات المصابة جميعها وافدة من الخارج وحتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة إصابة محلية، موضحا أن الصين قادرة على توقف انتشار السلالة الهندية المتحورة.


وأشار إلى أن اللقاحات متوفرة في كل مكان، منوها إلى أن نسبة التطعيم ترتفع كل يوم والجميع يعمل على الحصول على اللقاح.


وأوضح أن هناك التزام واضح بالإجراءات الاحترازية، موضحا: يتم ارتداء الكمامة قبل الدخول إلى الأماكن العامة بالإضافة إلى أجهزة قياس درجة الحرارة.


 

 

فيروس كورونا السلالة الهندية المتحورة وزارة الصحة الصين اخبار التوك شو

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