عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الكنائس في حماية الداخلية قبل ساعات من قداس عيد القيامة المجيد

كنيسة
كنيسة

شددت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على التامينات المتمركزة أمام الكنائس قبل ساعات من احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد حيث انتشرت قوات التدخل السريع بمحيط الكنائس ومشط خبراء المفرقعات محيطها دوريا . 

وتفقدت القيادات الأمنية الخدمات المتمركزة أمام عدد من الكنائس بكافة القطاعات للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها لتوفير أقصى درجات التأمين لدور العبادة المسيحية بالتزامن مع الاحتفالات والقداسات التي ستقام بها حتى احتفال يوم القيامة وكذا التأكيد على الحفاظ على منطقة خالية في محيط كل كنيسة كحرم آمن لها يمنع تواجد أو مرور أية سيارات أو دراجات بخارية بها بالإضافة لتحديد ممرات فرز آمنة ليكون فحص المترددين في بداية الممر بعيداً عن مداخل الكنائس.

 والتقت القيادات بالقساوسة والمسئولين عن تلك الكنائس للاطمئنان على عملية التأمين والاستماع لأية ملاحظات لهم حيث أعربوا عن شكرهم لرجال الشرطة على الاهتمام الكبير بتوفير إجراءات أمنية مكثفة لتأمين الكنائس والقداسات التي تقام بها.

 بالإضافة لذلك فقد قام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها كإجراء إحترازي دوري لتحقيق أعلى درجات التأمين بالإضافة لنشر الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التي تجوب كافة أرجاء العاصمة لتحقيق أعلى درجات التأمين في كافة الشوارع والميادين بالإضافة لمحيط الكنائس التي ستشهد احتفالات وقداسات بهذه المناسبة كما تم تكليف خدمات البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام والاستعانة بمنظومة كاميرات المراقبة الموجودة بكافة الكنائس التي تشهد احتفالات .

وشهدت الكنائس الواقعة في نطاق محافظة الجيزة، إجراءات أمنية مشددة، وتم وضع تمركزات أمنية بجوار الكنائس، وفي الأماكن المحيطة بها، وإجراء عملية تفتيش مكثفة لكل المترددين على الكنائس.

وتم وضع خطة محكمة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، لتأمين جميع الكنائس، وشدد مدير الأمن على التواجد المستمر للقيادات، والتأكيد على جاهزية التمركزات الأمنية، وطالبهم بالتحلي بأقصى درجات اليقظة، والتعامل بمنتهى الحسم مع أي خروج على القانون.

وتم التأكد من جانب قوات الأمن على وضع كاميرات مراقبة حول جميع الكنائس، والتأكد من أنها تعمل بكفاءة، لرصد تحركات المترددين على الكنائس، وتهدف الخطة الأمنية إلى الوصول لأقصى درجات الأمن، لتوصيل الشعور بالأمان للمواطنين المترددين على الكنائس للاحتفال بالعيد.

وزارة الداخلية الكنائس عيد القيامه المجيد الأقباط احتفالات

ترشيحاتنا

انخفاض عدد سكان قطر وارتفاع حاد في نسبة الوفيات

لضمان استقرار المنطقة.. مصر تحصد دعمًا عربيًا ودوليًا في أزمة سد النهضة

أبرز أحداث الحلقة 17 لـ مسلسلات رمضان 2021

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 30-4-2021

الكنائس في حماية الداخلية قبل ساعات من قداس عيد القيامة المجيد

تركيب كشافات إنارة.. مطلب سكان حي ثان الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجها ادعى سقوطها على لوح زجاج.. تحقيقات موسعة في العثور على ربة منزل مذبوحة بالجيزة

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

حقيقة انتقال السلالة الهندية المتحورة إلى مصر..رئيس أقسام المناعة يجيب

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الغندور يوجه رسالة لـ كارتيرون عقب تعادل الزمالك والمقاولون العرب

للمولات والكافيهات بمحافظة القاهرة.. 7 شروط لتجنب الغلق الفوري

حصيلة مرعبة.. الهند تسجل ارتفاعا جنونيا في إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ