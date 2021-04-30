الكنائس في حماية الداخلية قبل ساعات من قداس عيد القيامة المجيد

شددت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على التامينات المتمركزة أمام الكنائس قبل ساعات من احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد حيث انتشرت قوات التدخل السريع بمحيط الكنائس ومشط خبراء المفرقعات محيطها دوريا .

وتفقدت القيادات الأمنية الخدمات المتمركزة أمام عدد من الكنائس بكافة القطاعات للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها لتوفير أقصى درجات التأمين لدور العبادة المسيحية بالتزامن مع الاحتفالات والقداسات التي ستقام بها حتى احتفال يوم القيامة وكذا التأكيد على الحفاظ على منطقة خالية في محيط كل كنيسة كحرم آمن لها يمنع تواجد أو مرور أية سيارات أو دراجات بخارية بها بالإضافة لتحديد ممرات فرز آمنة ليكون فحص المترددين في بداية الممر بعيداً عن مداخل الكنائس.

والتقت القيادات بالقساوسة والمسئولين عن تلك الكنائس للاطمئنان على عملية التأمين والاستماع لأية ملاحظات لهم حيث أعربوا عن شكرهم لرجال الشرطة على الاهتمام الكبير بتوفير إجراءات أمنية مكثفة لتأمين الكنائس والقداسات التي تقام بها.

بالإضافة لذلك فقد قام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها كإجراء إحترازي دوري لتحقيق أعلى درجات التأمين بالإضافة لنشر الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التي تجوب كافة أرجاء العاصمة لتحقيق أعلى درجات التأمين في كافة الشوارع والميادين بالإضافة لمحيط الكنائس التي ستشهد احتفالات وقداسات بهذه المناسبة كما تم تكليف خدمات البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام والاستعانة بمنظومة كاميرات المراقبة الموجودة بكافة الكنائس التي تشهد احتفالات .

وشهدت الكنائس الواقعة في نطاق محافظة الجيزة، إجراءات أمنية مشددة، وتم وضع تمركزات أمنية بجوار الكنائس، وفي الأماكن المحيطة بها، وإجراء عملية تفتيش مكثفة لكل المترددين على الكنائس.

وتم وضع خطة محكمة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، لتأمين جميع الكنائس، وشدد مدير الأمن على التواجد المستمر للقيادات، والتأكيد على جاهزية التمركزات الأمنية، وطالبهم بالتحلي بأقصى درجات اليقظة، والتعامل بمنتهى الحسم مع أي خروج على القانون.

وتم التأكد من جانب قوات الأمن على وضع كاميرات مراقبة حول جميع الكنائس، والتأكد من أنها تعمل بكفاءة، لرصد تحركات المترددين على الكنائس، وتهدف الخطة الأمنية إلى الوصول لأقصى درجات الأمن، لتوصيل الشعور بالأمان للمواطنين المترددين على الكنائس للاحتفال بالعيد.