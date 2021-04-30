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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأزهر في أسبوع.. شيخ الأزهر يعزي ملك الأردن.. واعتماد 47 معهدا من ضمان جودة التعليم.. وإتاحة تطعيم كورونا في مستشفى الحسين والسيد جلال

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

نشر موقع صدى البلد، خلال الأسبوع الجاري، عددا من الأخبار المهمة المتعلقة بمشيخة الأزهر وقطاعاتها المختلفة.

ونرصد في هذه التقرير أبرز هذه الأحداث

شيخ الأزهر يعزي ملك الأردن في وفاة ممثله الشخصي

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة ممثله الشخصي الأمير محمد بن طلال، الذي وافته المنية الخميس.

ودعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

شيخ الأزهر: الشريعة نصوص إلهية معصومة من الخطأ والفقه ‏استنباطات بشرية
 

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن أول معوقات ‏التجديد، هو إغفال التفرقة في فقهنا الإسلامي المعاصر بين ثوابت الشريعة ‏ومتغيراتها، مشيرا إلى معوق آخر ‏لعب دورًا خطيرًا في تجميد ‏حركة "التجديد"، وبعث نزعات التقليد والتعصب.

وأضاف فضيلته خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» الذي يذاع ‏للعام الخامس، أن هذا العائق هو:‏ "عدم التفرقة بين ‏الشريعة، كنصوص إلهية من القرآن الكريم، أو نبوية ‏من السنة الصحيحة، وبين الفقه كاستنباطات العلماء واجتهاداتهم ‏في ‏هذه النصوص، واستخراج الأحكام منها"، ‏وإضفاء قدسية الشريعة على اجتهادات فقهائنا السابقين، واستدعاء ‏‏فتاواهم وآرائهم التي قالوها ليواجهوا بها مشكلات عصرهم.‏

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وكيل الأزهر: 100 % نسبة اعتماد الجودة لـ 47 معهدا أزهريا
 

وأعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الأربعاء، حصول ٤٧ معهدًا أزهريًّا على اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بنسبة بلغت ١٠٠%.

وتقدم ٤٧ معهدًا أزهريًّا من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١م، وتم اعتمادهم جميعا من قبل هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

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جامعة الأزهر تتيح تطعيم كورونا بمستشفي الحسين والسيد جلال


ناقش مجلس كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، اعتماد الأطباء المرشحين لدرجة معيد بكلية الطب، وتابع المجلس انتظام العملية التعليمية عن طريق الحضور المباشر، أو من خلال ال on line، وشدد مجلس الكلية على أهمية وضرورة الاستمرار باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع في ظل جائحة كورونا.

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مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

قدم مجلس جامعة الأزهر  اليوم ، في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وحضور وكيل الأزهر، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ونواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي،  وإلى القوات المسلحة، والشرطة المصرية، وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء.

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مرصد الأزهر يدين الاعتداء على أحد مساجد الولايات المتحدة في شهر رمضان


يدين مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الاعتداء العنصري الذي استهدف مسجد "فارجو" في مدينة مورهيد بولاية مينيسوتا الأمريكية، والذي أسفر عن تحطم نوافذ المسجد وتضرر المنطقة المحيطة به إضافة إلى الكتابات المعادية للإسلام على الجدران.

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الأزهر: يجوز إخراج الزكاة للموظف الذي لا يكفيه راتبه


قال الشيخ محمود الهواري، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الفقهاء لهم تحديد في معنى الفقير والمسكين عند إخراج الزكاة.

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الأزهر شيخ الأزهر التعليم كورونا مستشفي

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