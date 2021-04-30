لمواجهة كورونا.. إزالة سرادق عزاء بالخصوص

نجحت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية في فك وإزالة سرداق عزاء بالمدينة لمخالفته قرار مجلس الوزراء بشأن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال اللواء خالد المحمدي رئيس مدينة الخصوص ان الأجهزة التنفيذية قامت بشن حملة على مواقف سيارات السيارات لمتابعة الإجراءات الاحترازية واسفرت عن تحرير 11 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة.

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية جولة تفقدية بمدن بنها وحي غرب وشرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

بدأ المحافظ الجولة بمدينة بنها حيث تابع المحافظ أعمال تشجير وتجميل الجزيرة الوسطى أمام منطقة المجلس الشعبي المحلي حيث تم تجميل الجزيرة وزراعتها بأشجار الزينة المختلفة وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير مدينة بنها حيث وجه المحافظ خلال تفقده أعمال تشجير الجزيرة الوسطي بزيادة عدد المقاعد المخصصة لجلوس المواطنين لتكون متنفسا لأهالي المدينة.

كما قام المحافظ بحملة على معارض السيارات والمخازن والورش علي الطريق الزراعي بمدينة بنها حيث وجه المحافظ بإغلاقها واسترجاع حرم الطريق والحفاظ عليه من اي تعديات مؤكدا انه لن يسمح باي منشأ مخالف علي طول الطريق الزراعي بالمحافظة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وتابع المحافظ الجولة بحي غرب شبرا الخيمة حيث تفقد المحافظ شارع أحمد عرابي لمتابعة أعمال النظافة حيث وجه المحافظ بزيادة عدد الصناديق ومنع المواطنين إلقاء القمامة بالشارع خارج الصناديق وتحرير محضر لأي مواطن يلقي القمامة بالشارع مؤكدا علي ضرورة تفعيل الجمع السكني لمنع هذه الظاهرة وجمع القمامة من المنبع وشدد المحافظ علي تكثيف اعمال رفع التراكمات وعمل ثلاث نوبتجيات للحد من انتشار القمامة بالشوارع، كما تابع المحافظ تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والتزام المحال التجارية بالغلق في المواعيد المحددة كما تم المرور علي الكافيتريات لمتابعة اي مخالفات.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات علي المخالفين مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع ولن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.

وفي حي شرق شبرا الخيمة تفقد المحافظ موقف سيارات مسطرد للتأكد من التزام السائقين والركاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حيث تم تحرير محاضر لعدد من السائقين والمواطنين غير الملتزمين مشددا علي استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والاجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.

وقال المحافظ أن الحملات التى قام بها رؤساء مجالس المدن والأحياء ونوابهم لمتابعة الإجراءات الاحترازية قد اسفرت حتى الان عن ضبط 1109 شيشة وتحرير 920 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 64 مقهى.

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