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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 30-4-2021

سعر الذهب فى السعودية
سعر الذهب فى السعودية

يستعرض "صدى البلد"، أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 30 أبريل 2021 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب بالريال السعودي والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في السعودية:

تتأثر أسعار الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التي تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة في المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة جرام الذهب عيار 24 (213.52 ريال سعودي) أي ما يعادل (56.94 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة جرام الذهب عيار 22 (195.73 ريال سعودي) أي ما يعادل (52.19 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة جرام الذهب عيار 21 (186.83ريال سعودي) أي ما يعادل (49.82 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة جرام الذهب عيار 18 (160.14 ريال سعودي) أي ما يعادل (42.70 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة جرام الذهب عيار 14 (124.55ريال سعودي) أي ما يعادل (33.21 دولار أمريكي).


سعر بيع أونصة الذهب (6641.25 ريال سعودي) أي ما يعادل (1771 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة لـ الجنيه الذهب عيار 21 (1449 ريال سعودي) أي ما يعادل (398.57 دولار أمريكي).

سعر كيلو الذهب عيار 24 (213521 ريال سعودي) أي ما يعادل (56.939 الف دولار أمريكي).

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