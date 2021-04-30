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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية: إجراء 414 عملية قسطرة قلبية بمستشفيات المحافظة

عملية جراحية
عملية جراحية

توجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالشكر والتقدير لفريق القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، والمشرف العام على العنايات المركزة بالمديرية، وذلك بعد إنقاذ حياة مريض بحالة حرجة،بعد قيام الفريق الطبي بقسم القسطرة بقيادة الدكتور محمد منصور إستشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، ومشاركة الدكتور حسام عطيه أخصائي القلب بقسم القسطرة القلبية بالمستشفي،بإجراء قسطرة قلبية إنقاذية عاجلة، لحالة حرجة، تم استقبالها ودخولها وحدة العناية المركزة للقلب بالمستشفي، ولم تستجيب للعلاج التقليدي.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم على الفور التنسيق مع الدكتور شريف شاهين المشرف العام على العنايات المركزة بالمديرية،والذي قرر إجراء قسطرة عاجلة، وتم استدعاء الدكتور محمد منصور، وجميع الطاقم الطبي المعاون له، لإجراء القسطرة،وتركيب الدعامات اللازمة، والحالة الآن جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف الأطباء ورئيس قسم القلب ومدير المستشفى.

إجراء 408 عمليات قسطرة قلبية بمستشفيات الشرقية

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن إجمالي عمليات القسطرة القلبية التي أجريت للمرضى بلغ حتى الآن ٤١٤ عملية، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، وإستشاري القلب والقسطرة، لمدير المستشفى، وجميع أطباء القلب والقسطرة المشاركين في هذا العمل، وجميع الفرق الطبية المشاركة من هيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة

 

وعلي جانب أخر،أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"،تم المرور علي القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ميت أبو عربي التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، والتي بدأت اليوم وتستمر حتي مساء غدا الجمعة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم متابعة توقيع الكشف الطبي على المرضي بالقافلة في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن"، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً،وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليهم من أهالي القرية حتي وقت الزيارة ٤٠٠ حالة.

 

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، وأكد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، ووجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما قام بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية الكشف المبكر لأورام الثدي، ومتابعة الأم والجنين أثناء فترة الحمل وما بعد الولادة، وناشد المواطنين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن،التوجه لأقرب مركز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.

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