السائق المصري الشجاع في أمريكا: تعليمي بالجيش ساهم في القبض على المجرم.. فيديو

روى أحمد شعبان، سائق مصري بأمريكا، كيف ساهم في القبض على مطلوب في كاليفورنيا، قائلا إنه كان واقفا في الإشارة وشاهد مطاردة الشرطة لشخص ما، مشيرا إلى أن المطاردة استمرت ساعتين.

وأضاف أحمد شعبان خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الشرطة كانت تحاول إلقاء القبض عليه ولكن كان هناك تخوف منه نتيجة حمله لسلاح، موضحا أن المتهم ارتكب جريمة قتل وهذه ثاني مطاردة تحدث له من الشرطة.

وأوضح أن المجرم كان يقود سيارته بجنون، مضيفا: "أنا كنت منتظر نهاية المطاردة ولكني فوجئت بأنه قادم باتجاهي، وعليه قررت أن أساهم في إلقاء القبض عليه.

واستطرد: ما قمت به أمر طبيعي للغاية في مصر، ولكن في الخارج حدث غير طبيعي.

وأشار إلى أنه تعلم الكثير في الجيش وماتعلمه ساهم في أن يقاوم خوفه ويساهم في إلقاء القبض على المجرم.