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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر .. خطبة وصلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمحافظة البحيرة

صلاة الجمعة من مسجد
صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمحافظة البجيرة

أذاعت الفضائية المصرية، بثا مباشر لخطبة وصلاة الجمعة، من مسجد عمر بن الخطاب بمحافظة البحيرة.

موضوع خطبة الجمعة 

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان “يوم بدر .. دروس وعبر”.

الأوقاف: رمضان شهر القرآن موضوع خطبة الجمعة.. وافتتاح 35 مسجدا في المحافظات

اليوم.. الأوقاف تفتتح 13 مسجدا وتخصص خطبة الجمعة عن "يوم بدر"

وطالبت الوزارة جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وعلى جانب آخر أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 13 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، وذلك اليوم، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1395) مسجدًا، منها (1300) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و(95) مسجدًا صيانةً وترميمًا.

صلاة الجمعة الفضائية المصرية مسجد البجيرة الأوقاف

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