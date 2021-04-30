تموين كفر الشيخ: توريد 70947 طن قمح للصوامع والشون حتى الآن

أعلن عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية أن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2021 الحالى يتم من خلال 20 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف الهابط، أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

وشدد محافظ كفر الشيخ على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لافتاً إلى أن إجمالى المورد منذ بداية الموسم فى 20/4/2021 وحتى صباح اليوم الجمعة بلغ ( 70947 طناً و 556 كجم )