الأرصاد تحذر: طقس الغد شديد الحرارة يصاحبه رياح.. والعظمى تصل إلى 42 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على البلاد غدا السبت، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حتى السواحل الشمالية.

ويكون الطقس غدا، معتدل ليلا على كافة أنحاء الجمهورية يصاحب ذلك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية للبلاد وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى و 21 للصغرى، السواحل الشمالية 32 للعظمى و 20 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى و 24 للصغرى، شمال الصعيد 38 للعظمى و24 للصغرى، جنوب الصعيد 42 للعظمى و27 للصغرى.