الكويت .. إحالة 8 قضاة إلى محكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة الكويتية، ثمانية قضاة إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب فصلهم وإسقاط حصانتهم القضائية.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن إحالة القضاة الثمانية إلى المحاكمة يأتي في إطار ضبط "الشبكة الثانية لقضية بنيدر".

ووفقا لما نقلته الصحيفة الكويتية عن مصادر أكدت أن القضاة سوف تتم محاكمتهم علنا، مالم تقرر المحكمة حظر النشر في القضية.

وبخصوص القضية التي تم القبض عليهم بسببها أكدت المصادر أنها مرتبطة بالقضية الأولى للمتهم الإيراني فؤاد صالحي.

وأوضحت أن هناك قاضيين اكتفت النيابة العامة بإحالتهما إلى المجلس التأديبي، إضافة إلى مسؤولين بوزارة العدل جرت إحالتهم ضمن المتهمين للمحاكمة.

ويعد إحالة قضاة إلى المحاكمة حدثا استثنائيا في الكويت، حيث لم يسبق أن حدث من قبل.