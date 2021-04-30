هبه مجدي تشوق جمهورها لأحداث مسلسل موسى

شاركت الفنانة هبة مجدي صورا جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير لمسلسلها الجديد "موسى" الذي يعرض في السباق الرمضاني الجاري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشوقت هبة مجدي جمهورها لأحداث المسلسل في الحلقات القادمة، وسألت: "تفتكروا شفيقة هتتجوز شهاب باشا؟".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وأشادوا بدورها وتجسيدها لشخصية فتاة صعيدية.

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.