غرق طفلة بترعة العجوبية في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها غرقًا إثر إنزلاق قدماها بترعة العجوبية بمركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول (نورهان ع أ - 12 سنه - تلميذة - وتقيم بقرية العجوبية دائرة المركز)، جثة هامدة إدعاء غرق.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها المدعو (عبد الفتاح أ م - 35 سنه - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء لهو نجلته على حافة الترعة المجاورة لمنزله إختل توازنها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.