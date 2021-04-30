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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مقترح برلماني لتطعيم كافة المقيمين بالمدن السياحية إجباري

صورة تعبيرية- تطعيم
صورة تعبيرية- تطعيم ضد كورونا

تقدم المهندس، حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي،  باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسياحة والآثار، بشأن مقترح للتطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا ‏لكافة المقيمين بالمدن السياحية.

 

وأوضح الجندي، في بيان له، أن المقترح يستهدف طمأنة مختلف دول العالم، بأن الأماكن والمقاصد السياحية المصرية آمنة ‏تماماً وخالية بنسبة 100% من فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن تطعيم كافة المقيمين بالمدن السياحية سيكون له مردود كبير على سمعة تلك المدن عالميا و إعلانها مناطق خالية تماما من فيروس كورونا ومحصنة بالكامل.


وأشاد بالحملات التي أطلقتها وزارة الصحة بشأن تطعيم كافة العاملين بالأماكن والمقاصد السياحية لتحصينهم ضد فيروس كورونا.

 


ولفت عضو مجلس الشيوخ أن ارتكاز الكثير من الحملات الترويجية الدولية الحالية لكافة المقاصد السياحية على إعلان الإجراءات الوقائية التي تقوم إدارات تلك المقاصد ودولها بإتخاذها يبعث بالطمأنينة من قبل السائحين الدوليين ويساعد على إتخاذ قرارهم بشأن السفر الحالي أو المحتمل لتلك ‏الوجهات، الأمر الذي يجعل تنفيذ المقترح له مردود على زيادة نسبة تدفق الحركة السياحية، والقدرة التنافسية لمصر كمقصد سياحي ومنحها ميزة قوية، لا سيما بعد عودة الرحلات الروسية لمصر مرة أخرى.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تطعيم جميع المقيمين في الأماكن السياحية يحقق استراتيجيات الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية بشأن النهوض بحركة السياحة الداخلية، ‏والخارجية مرة أخرى وإعادتها إلى مصاف الدول الرائدة في ذلك المجال في أسرع وقت.

مجلس الشيوخ رئيس مجلس الوزراء فيروس كورونا لمدن السياحية وزارة الصحة عودة الرحلات الروسية لمصر السياحة الداخلية

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