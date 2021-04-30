كان يلعب في حديقة المنزل.. إصابة رضيع بفشل كلوي بسبب طيور النورس

عاش طفل رضيع لم يتعدى الـ 18 شهرًا من عمره وضع مأساوي ومؤلم بعد لعبه في حديقة منزل عائلته بجزيرة أنجليسي في البحر الأيرلندي.

وفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية تناول الطفل الصغير فضلات طيور النورس أثناء لعبه بمفرده ثم بدأ في نوبة صراخ، حيث سمعه جده.

ونقل جد الطفل جايدون بريتشارد إلى المستشفى على الفور، ووضعوه على جهاز الغسيل الكلوي ونقلوا له ثلاثة أكياس دم.

وتعد حالة الطفل الصحية الآن أفضل بكثير لكنه في العناية المركزة لحين الاطمئنان عليه.

وعلق جده للصحيفة، قائلاً: “اعتقدنا أننا سنفتقده من صعوبة الموقف وتطوراته فنقلناه للمستشفى للمرة الثانية، وأرسلت المستشفي فريق من الأطباء لإنقاذ جايدون في غضون ساعات قليلة”.

وأوضح أن الأطباء شخصوا حالته بالفشل الكلوي وأنه مصاب بتسمم الإشريكية القولونية من تناول براز طيور النورس مما يجعل لونه يتحول إلى الأصفر سريعًا.