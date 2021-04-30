دوري أبطال آسيا.. شكوك حول مشاركة عمر السومة أمام الدحيل القطري

تحوم الشكوك حول مشاركة النجم السوري عمر السومة لاعب فريق أهلي جدة، مع فريقه أمام الدحيل القطري، في المباراة المقرر إقامتها اليوم “الجمعة”،في تمام العاشرة والربع مساء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة “ الرياضية” السعودية، أن فرص مشاركة عمر السومة أمام الدحيل القطري أصبحت ضعيفة، بسبب معاناته من إصابة عضلية في الفخذ.

وأضافت الصحيفة،أن ريجيكامب المدير الفني لفريق أهلي جدة يميل إلى فكرة مهاجمة الدحيل برأس حربة وهمي، حال غياب السومة في مباراة اليوم، حيث يفاضل بين سلمان المؤشر وهيثم عسيري، لأداء الدور الجديد.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الدحيل في مباراة اليوم، أملا في تصدر المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

ويتصدر استقلال الإيراني جدول ترتيب المجموعة الثالثة في مسابقة دوري أبطال آسيا برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن الدحيل صاحب المركز الثاني، وأهلي جدة صاحب المركز الثالث، بينما يتزيل الشرطة العراقي جدول الترتيب بـ 3 نقاط.