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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد ارتفاع معدّل الإصابات

برلماني يطالب بإغلاق الشواطئ 5 أيام لمواجهة «كورونا»

النائب هشام حسين
النائب هشام حسين عضو مجلس النواب

طالب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بإغلاق الشواطئ لمدة ٥ أيام اعتبارا من أمس الخميس وحتى يوم الإثنين المقبل، وهي مدة الإجازة التي أعلنها مجلس الوزراء.

 

وأشار النائب، في تصريحات اليوم، إلى أن تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا يحتم ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الوقاية، ومن بينها مواجهة أي تجمعات قد تكون سببا في انتشار الوباء.

 

وأكد هشام حسين، أن عدد كبير من المواطنين سيستغل فرصة الإجازة والذهاب إلى المتنزهات والشواطىء وهو الأمر الذي ينذر بخطورة احتمالية زيادة أعداد المصابين.

 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية والمحافظين لمنع أي تجاوزات أو تجمعات من شأنها زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا.

فيروس كورونا مجلس النواب إغلاق الشواطئ مجلس الوزراء

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