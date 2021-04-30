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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة نقل حال عبوره الطريق بسوهاج

صدى البلد

لقي طفل مصرعه إثر اصطدام سيارة نقل بمقطورة به على الطريق العام دائرة قسم شرطة أول سوهاج، بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده وقوع حادث تصادم ومتوفي دائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة قيادة المدعو (م. ح. ع. - 31 سنة - سائق - ويقيم دائرة القسم)، إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفل (محمد ح م - 11 سنه - تلميذ - ويقيم دائرة مركز سوهاج)، ما نتج عنه إصابته بكسر بقاع الجمجمة ما ألفظه أنفاسه الأخيرة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وتم رفع آثار الحادث لتسير الحركة المرورية والتحفظ على السيارة إلى انتهاء التحقيقات.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

بسوهاج حادث تصادم مصرع طفل مصرع مقطورة جمجمة التحقيقات مدير امن سوهاج

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