همام عطية زعيم أجناد مصر نفذ عمليات إرهابية بالعراق واعتنق الفكر الجهادي

ظهر في الاختيار 2

منذ بداية الحلقة الأولى لمسلسل الاختيار 2 ظهرت شخصية الإرهابي همام عطية الذي يحسد دوره الفنان محمد علاء، ورصدت الحلقات الماضية قدرة همام على تجنيد الشباب والسيطرة على عقولهم بحجة الجهاد ونيل الشهادة والجنة.

تمكن همام عطية من أسس تنظيم أجناد مصر وضم العديد من الشباب له وتمكن من تنفيذ قرابة 26 عملية إرهابية اعتمدت أغلبها على التفجيرات لقدرته الكبيرة على تصنيع المتفجرات بسبب التدريبات التي تلقاها في أفغانستان.

وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطني ومباحث الجيزة والأمن العام، عن مفاجآت حول حقيقة "همام" زعيم تنظيم أجناد مصر، والذي تمت تصفيته فجر يوم 5 أبريل عام 2015، حيث تبين أن الإرهابي القتيل كان يمارس نشاطا أرهابيا على أعلى مستوى، وكاد يسقط في قبضة رجال الداخلية عام 2012 عندما عثرت قوات كمين بطريق القاهرة - الإسماعيلية على قنبلة انشطارية داخل سيارة ملاكي كان يستقلها الإرهابي بها مواد كميائية شديدة الانفجار بالإضافة إلى وجود أسلاك كهربائية موصلة بالقنبلة يتم استخدامها وقت التفجير.

وأضافت التحريات أن المتهم القتيل وصديقه بلال إبراهيم تمكن من الفرار أثناء فتح قوة الكمين للحقيبة وتفتيشها والتي تبين أن بداخلها قنبلة تحتوي على 83 انبول زجاجي بها مواد حارقة تساعد على الانفجار بطريقة كبيرة.

وكشفت التحريات أن العنصرين اعتنقا الفكر الجهادي، وينتمي همام إلى جماعة التكفير وسبق له المشاركة فى عمليات إرهابية بالعراق عام 2006 أثناء إقامته مع والده بالسعودية.

وأضافت التحريات أن المتهم قام باعداد تلك القنبلة الانشطارية بقصد استعمالها ف أعمال التخريب بالاشتراك مع محمد محمد صبحي فرحات صاحب مؤسسة للأثاث المكتبي وإسلام أحمد الدسوقي وإمام مرعي إمام وأن المتهمين أخفوا المواد المتفجرة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

وقال ضابط مباحث كمين الإسماعيلية القاهرة الذى تمكن من ضبط القنبلة في التحقيقات، إنه أثناء تفتيش السيارات اشتبه فى اثنين يستقلان سيارة ملاكى وطلب منهما الاطلاع على ترخيص السيارة والبطاقات الشخصية وأثناء التفتيش شاهد حقيبة سوداء بالمقعد الخلفى بالسيارة وأثناء فتح الحقيبة فرا المتهمين هاربين بسرعة واقتحموا الحواجز الحديدية الموجودة بالكمين وبفتح الحقيبة عثر بداخلها على قنبلة والبطاقات الشخصية ولم يتمكن من ضبطهما.

وأكدت التحريات أن المتهم حاول تفجير دار القضاء العالي ومبني مجلس الوزراء هو من اعترف بتزعم همام لتنظيم اجناد مصر وأن الأجهزة الأمنية تعقبت هروبه من منطقة إلى أخري وخرجت ماموريات مسلحة من مباحث الأمن الوطني بالجيزة إلى أن تمكنت من تحديد مكان تواجده بمنطقة الطالبية بعد فتح المتهم لصفحته على موقع الفيسبوك.

وتبين من التحريات أن المتهم القتيل هو مؤسس تنظيم أجناد مصر وكل الخلايا العنقودية انبثقت من تنظيمه الإرهابي وأنه خطط لتفجيرات جامعة القاهرة واغتيال العميدان طارق المرجاوي وأحمد زكي والنقيب ضياء فتحي بعد تفجير قنبلة امام قسم الطالبية أثناء تفكيكه لها.

محمد علاء