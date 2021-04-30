عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جمعية مستثمري بدر: الإغلاق الكلي رفاهية لاتملكها الاقتصاديات الناشئة

الصناعة
الصناعة

تحديات كبرى تواجهها دول العالم فى إدارة ملفي الاقتصاد والصحة في ظل تفشي موجات كوفيد 19 المعروف بفيروس كوورنا، وأصبح إحداث توازن بين الملفين "ضروريا "وأي خلل يحدث ستصاحبه نتائج سيئة على المدى القريب والبعيد.

وقال المهندس بهاء العادلى ،رئيس جمعية مستثمرى بدر:"إن الحفاظ على أرواح الناس مهم بلاشك وفتح الاقتصاد يأتى على نفس الأهمية كونهما العنصرين الأساسيان لقيام أى دولة وتقدمها، وهناك العديد من الدول لا تملك رفاهية الإغلاق الكامل ووقف الانتاج خاصة الاقتصاديات الناشئة مثل مصر".

وأضاف العادلى، فى تصريحات خاصة "صدى البلد":"أن منح إجازات للعمالة مع صرف الأجور غير مقبول، فالدولة لا تحتمل دفع تعويضات للقطاع الصناعى أو حتى منح رواتب أو إعانات والمستثمرين أيضا سيتعرضون لنقص حاد فى السيولة يهدد استمرار مشروعاتهم وعلى الجانب الآخر،فإن ترك الاقتصاد مفتوح بالكامل خطر جدا على الاقتصاد والصحة العامة لذا الحظر الجزئى الذى اختارته مصر منذ عام يعد الأنسب، حيث سمح بفتح القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها الصناعة لتفادى حدوث أى توقف فى النشاط الصناعى الذى سيترتب عليه خسائر عدة أهمها تسريح العمالة وندرة السلع فى الأسواق".


وأكد رئيس جميعة مستثمرى بدر ،أن وقف أى نشاط اقتصادى لابد أن يخضع لآليات السوق العرض والطلب، فأى قطاع يتراجع الطلب عليه مثل الخدمات والسياحة سيتوقف تلقائيا دون تدخل موضحا أن فيروس كورونا فائق الانتشار فى بلدان وشديد الانحصار فى أخرى وعند تراجعه وعودة الحياة إلى طبيعتها بالتزامن مع الانتاج المستمر للقاحات سيكون حجم الطلب العالمى على السلع متزايد والأسواق متعطشة والدول التى لم توقف ماكيناتها وحدها قادرة على المنافسة ومنتجاتها ستغزو العالم لذا فإن استمرار عمل المصانع ولو بطاقة إنتاجية أقل أفضل من التوقف النهائى.

وأشار العادلى إلى أن التسهيلات التي قدمها البنك المركزى للقطاع الصناعى سواء إسقاط فوائد المديونيات على المتعثرين أو منح قروض بفائدة مخفضة؛ ساهمت فى دعم القطاع وإقامة توسعات جديدة، وبناء المزيد من المصانع مشيدا بأداء الحكومة أثناء أزمة كورونا ودورها فى تفعيل العديد فى المبادرات لقطاعات الاقتصادية المختلفة وتأجيل تحصيل الضرائب العقارية على المصانع والمنشآت السياحية.

وتشهد عدد من دول العالم موجات عنيفة من وباء كورونا وعلى رأسها الهند واتجهت دول أوروبية للإغلاق التام مثل ألمانيا،بينما خففت المملكة المتحدة قيود الإغلاق الثانى وسط مطالبات بضرورة فرض إغلاق ثالث لتجنب زيادة المصابين وتتسابق دول العالم في منح اللقاح لمواطنيه لتخفيف حدة انتشار الوباء.
 

الإغلاق الإقتصاديات الصناعة الاقتصاد كورونا اخبار الاقتصاد فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 30-4-2021

ترشيحاتنا

بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان مسجدا بدمنهور

رئيس البرلمان العربي: لدينا استراتيجيات عديدة لتبني القضايا العربية ووضعها في الإطار الصحيح

كريستيانو رونالدو يتخد أولى خطوات الرحيل عن يوفنتوس

وزير الأوقاف: الصيام يدعو لمزيد من العمل لا إلى البطالة والكسل.. فيديو

السفير المصري في لومي يبحث مع وزير الزراعة التوجولي التعاون الثنائي

5 هدايا برلمانية مرتقبة للعمال والموظفين في عيدهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق جميع شواطئ ومتنزهات دمياط خلال شم النسيم

مصرع وإصابة 6 فى حادث تصادم بنفق الشهيد أحمد حمدى

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

دلال عبد العزيز تعاني من كورونا وتخضع للعزل بأحد المستشفيات| خاص

التعليم: امتحان تكميلي لـ الصفين الأول والثاني الثانوي في مايو لهؤلاء الطلاب فقط

زوجها ادعى سقوطها على لوح زجاج.. تحقيقات موسعة في العثور على ربة منزل مذبوحة بالجيزة

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ