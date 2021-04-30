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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يفتتح قاعة اجتماعات بالجهود الذاتية.. صور

قاعة الاجتماعات الجديدة
قاعة الاجتماعات الجديدة في جامعة الأزهر

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الأستاذ مجدي عبد العزيز، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، ولفيف من وعمداء الكليات، بافتتاح قاعة اجتماعات جديدة أُسِّسَتْ وأنشئت بالجهود الذاتية بالدور الأول في مبنى إدارة الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن قاعة الاجتماعات الجديدة تنقسم إلى جزئين؛ الأول: قاعة اجتماعات تستوعب عدد 81 شخصًا، والثاني قاعة اجتماعات تتسع لنحو 20 شخصًا.
 
وأكد أن هذه الإنشاءات تمت بالجهود الذاتية ودون تحميل ميزانية الجامعة أية أعباء مالية.
 
مجلس جامعة الأزهر 

طالب مجلس جامعة الأزهر، عمداء الكليات بسرعة موافاة الجامعة بمعدل الأداء، لتعيين أوائل الكليات بناء على ذلك، منبها بضرورة إرسال أعداد الطلاب المتوقع قبولهم في كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم في العام الدراسي "2021 - 2022" إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعة.


ووجه مجلس جامعة الأزهر، بسرعة إرسال قواعد البيانات الخاصة بكل كلية، للانتهاء من ملف التحول الرقمي الذي قطعت الجامعة شوطًا كبيرًا فيه.

المشاركة في مسابقة «جامعة خضراء»


وحث مجلس جامعة الأزهر، جميع الكليات على المشاركة الفاعلة في مسابقة «جامعة خضراء» التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومسابقة «أفضل جامعة في مجال النشر العلمي»، و«أفضل جامعة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة»، كما حث عمداء الكليات على سرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول.

وشدد مجلس جامعة الأزهر،على ضرورة مراعاة عدة أمور، تضمنت مراجعة أوضاع المنتدبين من الداخل أو الخارج بشكل سنوي،موضحا أن الموافقة على الانتدابات أو الظهور الإعلامي يكون من خلال موافقات مجالس الأقسام، واعتماد ذلك من السلطات المختصة، شريطة أن يكون الانتداب في المحيط الجغرافي، ويراجع ذلك سنويًّا.

ووافق مجلس الجامعة على الاتفاق التنفيذي للتعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكليتي العلوم والهندسة بجامعة الأزهر، والمتضمنة المشاركة في مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية.

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جامعة الأزهر الجهود الذاتية قاعة اجتماعات ميزانية المحرصاوي

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