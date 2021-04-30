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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجاء نص البرقية: "يسعدني ويشرفني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة كفرالشيخ بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على قداستكم والأخوة المسيحيين بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والسلام والاستقرار والازدهار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

كما بعث المحافظ، برقيات تهنئة مماثلة لكلً من القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، والحبر الجليل نيافة الأنبا ماركوس، أسقف عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة بالبرارى، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري، مهنئاً الأخوة الاقباط بالمحافظة وجموع المصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، متمنيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائمًا وأبدًا.

أخبار محافظات أخبار محافظة كفرالشيخ محافظ كفر الشيخ البابا تواضروس الثاني عيد القيامه المجيد

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