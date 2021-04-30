مركز الرعاية الأولية بالمعتمدية يوضح خطوات تلقي المواطنين للقاحات ..فيديو

قالت الدكتورة سهر علي ، مدير مركز الرعاية الأولية بالمعتمدية ، إن أولى خطوات تلقى اللقاح للمواطنين هي الكشف عن مكان وتاريخ الطلب لهم ، من إدخال إدخال البيانات والنظر في التقارير الطبية للمتقدم لأخذ اللقاح .

وأضافت الدكتورة سهر علي ، خلال لقاءها على فضائية "إكسترا نيوز" ، أنه يتم الفحص على المتقدم بواسطة الطبيب البشري ، لتحديد أذا ما كان هناك موانع للتطعيم .

وأشارت "علي " إلى أن المرحلة التالية بعد التأكد من أن المواطن ليس لديه موانع للتطعيم ، هي تلقي اللقاح ومن ثم تسجيل البيانات من جديد مرفق بأنه تلقى اللقاح .

وتابعت أن أعراض تلقى اللقاح تختلف من شخص لآخر ، وتتنوع بين سخونة الجسم والأرق ، وفي معظم الأحيان تكون بسيطة وليست ملموسة .

وأكملت أن المدة بين الجرعتين بالنسبة للقاح " أسترازينيكا " ثلاثة شور ، أما بالنسبة لـ "سينوفارم" فهي 3 أسابيع بين الجرعتين.