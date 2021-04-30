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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلامية كويتية: حوار ولي العهد السعودي وضع النقاط على الحروف

صدى البلد

أشادت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بمضامين حوار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لافتة إلى أنه رسم من خلال المقابلة التلفزيونية التي لفتت انتباه العالم خارطة طريق لتحقيق استقرار وسلام المنطقة مع تأكيده على الثوابت.

 

ولفتت "الرشيد"، في تصريحات لصدى البلد الإخباري، إلى الدقة العالية والمتناهية التي جاء عليها حوار بن سلمان من أرقام وإحصائيات والتي عكست وعيه ومتابعته الحثيثة لتفاصيل الأمور فضلاً عن الشفافية والوضوح في تناوله لبعض الأمور الداخلية والخارجية فقد رسم ولي العهد السعودي في الشق الاقتصادي خارطة طريق لمستقبل المملكة بعد الإنجازات التي حققتها بعد 5 سنوات من إطلاق "رؤية 2030"، كما رسم في حواره - في شقه السياسي- خارطة طريق لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لدول المنطقة بما فيها إيران، لكن ضمن أطر وثوابت ومحددات. 


وأكدت "الرشيد"، أن الحوار جاء ملما بكل التساؤلات التي تدور في أذهان العالم سواء داخلياً أو خارجيا فقد وضع الأمير محمد بن سلمان أيضا النقاط على الحروف فيما يتعلق بنقاط هامة في سياسات المملكة الخارجية، خصوصا العلاقة مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، مشددا على أن المملكة لن تقبل أي ضغط بالتدخل في شأنها الداخلي ولم يفوته الحديث عن الصعيد الأمني، مؤكداً المكاسب العديدة التي حققتها المملكة من استئصال التطرف والإرهاب بعد أن كانت مستهدفة من تلك القوى.

 

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