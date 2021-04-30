علاج تقرحات اللسان بالأعشاب وبدون طبيب

علاج تقرحات اللسان عادة لا يكون التهاب اللسان مدعاة للقلق ، ولكن قد يكون من الصعب تجاهل الشعور إلى جانب الألم ، يمكن أن يحتوي اللسان على بقع بيضاء أو حمراء ، أو مناطق بارزة، الم، تورم، الشعور بالحرقة.



يمكن منع العديد من الحالات التي تؤثر على اللسان من خلال ممارسة نظافة الفم الجيدة، ولكن إذا كنت تعاني من التهاب اللسان ، فهناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تخفف الألم ، اعتمادًا على السبب.



إذا استمر الألم أو الألم لأكثر من أسبوعين ، أو ظهر مع أعراض مزعجة أخرى ، فاستشر الطبيب.



علاج تقرحات اللسان في المنزل ، يمكن أن تساعدك العلاجات المنزلية في تخفيف التهاب اللسان الناجم عن حالات طبية أكثر خطورة ، مثل متلازمة الفم الحارق أو القلاع الفموي ، كجزء من خطة العلاج الطبي وفقا لما نشره موقع healthline.

علاج تقرحات اللسان من الجوانب



تساعد بعض الوصفات الطبيعية في علاج تقرحات اللسان من الجوانب دون اللجوء إلي الطبيب و تعمل هذه العلاجات على تخفيف الألالم، وفقا لما نشره موقع healthline .

نظافة الفم

يمكن أن يساعد تفريش أسنانك بفرشاة أسنان ناعمة ، واستخدام الخيط ، واستخدام غسول الفم في التخلص من التهاب اللسان ومنع العدوى، قد تجد أيضًا أن استخدام معجون أسنان لا يحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم يساعد في تخفيف الألم.



الصبار

يُعرف AloeTrusted Source بقدراته على تلطيف البشرة،وهذا ينطبق أيضا على اللسان يمكنك شطف فمك بعصير الصبار عدة مرات في اليوم.

صودا الخبز

للألم والتورم ، حاول شطف فمك بمزيج من الماء الدافئ وصودا الخبز (ملعقة صغيرة لكل 1/2 كوب ماء)، يمكنك أيضًا صنع عجينة من صودا الخبز والماء وتطبيقها على المنطقة المؤلمة.

حليب المغنيسيا

يمكن أن يساعد تطبيق كميات صغيرة من حليب المغنيسيا ، وهو معادل للأحماض ، على التهاب اللسان في تخفيف الألم وتعزيز الشفاء.

بيروكسيد الهيدروجين

كمطهر ، يمكن لبيروكسيد الهيدروجين أن يعالج العدوى أو القرحة داخل فمك، استخدم فقط 3٪ بيروكسيد الهيدروجين وقم بتخفيفه بالماءأجزاء متساوية من بيروكسيد الماء.

امسح المنطقة المصابة بقطعة قطن بعد بضع ثوان ، اشطف فمك بالماء الدافئ.

ماء مالح

الغرغرة بالماء المالح هي طريقة أخرى لتقليل الألم والالتهاب ومنع العدوى، امزج ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ ، وحركها حول فمك ، وتغرغر ، وابصق.

عسل

العسل مضاد طبيعي للبكتيريا وقد ثبت أنه فعال في علاج عدة أنواع من الجروح، يمكنك فرك القليل من العسل مباشرة على المنطقة المؤلمة عدة مرات في اليوم أو شرب شاي دافئ مع العسل.

زيت جوز الهند

قد يكون زيت جوز الهند قادرًا على علاج التهاب اللسان بسبب خصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات، ضع الزيت مباشرة على المنطقة المؤلمة باستخدام كرة قطنية ، وافركها برفق، أو يمكنك تحريكه في فمك وبصقه، وهذا ما يسمى بسحب الزيت.

البابونج

يعتقد أن البابونج له خصائص مضادة للالتهابات، اشطف فمك بشاي البابونج القوي بمجرد أن يبرد ، أو ضع كيس شاي مبلل مباشرة على المنطقة المؤلمة.

علاج تقرحات اللسان مجرب



أكد موقع medicalnewstoday ، أنه لا يوجد علاج تقرحات اللسان علاج دائم لآفة القروح، في كثير من الأحيان ، يشفون من تلقاء أنفسهم دون علاج طبي ومع ذلك ، هناك طرق لتخفيف الأعراض.

يمكن لمرضي تقرحات اللسان الحصول على مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية ، مثل أسيتامينوفين (تايلينول) ، من الصيدلي، هناك أيضًا منتجات موضعية لقروح الآفة يستخدمها الأشخاص داخل الفم لتخدير الألم.

قد تشير قروح الآفة المتكررة إلى حالة كامنة ، مثل نقص الفيتامينات ، والتي قد تتطلب عناية طبية.

اشكال تقرحات اللسان



هناك العديد و الكثير من اشكال تقرحات اللسان التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وفقا لما نشره موقع webmd.

-مرض القلاع

يحدث مرض القلاع عن طريق خميرة المبيضات ، وهو أكثر شيوعًا عند كبار السن أو الأطفال، لكن ضعف الجهاز المناعي أو المضادات الحيوية أو مرض السكري أو بعض الأدوية - مثل الكورتيكوستيرويدات المستنشقة - يمكن أن يعطي المبيضات فرصة للنمو، مسح البقع سوف يسبب الألم.



-الحزاز المسطح

الطفح الجلدي النادر الذي يظهر على شكل بقع بيضاء أو نتوءات حمراء لامعة على اللسان يمكن أن يكون حزازًا مسطحًا، لا أحد يعرف سبب ذلك بشكل عام ، لا يحتاج الحزاز المسطح الخفيف إلى أي علاج،إذا تسبب في ألم أو تقرحات ، فيمكن علاجه بالأدوية الفموية والموضعية، يمكن أن يكون الحزاز المسطح الفموي مزمنًا وقد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم، كما يمكن أن يؤثر الحزاز المسطح أيضًا على الجلد وفروة الرأس والأظافر والأعضاء التناسلية.



-اللسان الأسود المشعر

تحدث هذه الحالة غير المؤلمة عندما تنمو النتوءات الصغيرة على لسانك لفترة طويلة وتحبس البكتيريا التي تعيش في فمك - مما يجعل اللسان يبدو أسودًا وشعرًا، يمكن أن تشمل الأسباب استخدام المضادات الحيوية ، وسوء نظافة الفم ، والتدخين ، وشرب الكثير من الشاي أو القهوة ، وعدم إنتاج ما يكفي من اللعاب، عادة ما يكون تفريش اللسان واستخدام مكشطة اللسان هو كل ما تحتاجه لعلاجه ، على الرغم من أن الأدوية ضرورية في بعض الأحيان.



-اللسان الجغرافي

عندما تفقد أجزاء من لسانك بعض النتوءات الصغيرة ، ينتهي بك الأمر ببقع مرتفعة ومنخفضة ، مما يعطي لسانك مظهرًا يشبه الخريطة، يمكن للبقع تغيير الموقع والنمط والحجم في غضون دقائق إلى ساعات، اللسان الجغرافي غير ضار ويمكن أن يأتي ويذهب، عادة لا يحتاج إلى أي علاج، إذا كان هناك ألم ، يمكن أن تساعد مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية والأدوية المضادة للالتهابات.