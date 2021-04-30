عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القناة لمياه الشرب: غرفة عمليات وورديات عمل خلال العطلات وشم النسيم

صدى البلد

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انتظام سير العمل داخل جميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لافتًا إلى أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة،وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع فى نطاق عملهم للإطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات فور حدوثها، لضمان استمرار واستدامة الخدمة للمواطنين خلال أيام العطلات وأعياد شم النسيم .

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت،أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية داخل جميع مواقع العمل في ظل مواجهة تدعيات فيروس كورونا المستجد.

وشدد على ضرورة التنسيق بين  إدارات الطوارئ على مستوى قطاعات القناة الثلاثة مع غرف الطوارئ المركزية بالشركة،مع متابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها، حيث تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى .

وأوضح أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى، وعلى خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك..

مياة الشرب طريق كورونا فيروس كورونا التنسيق المركزى

ترشيحاتنا

بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان مسجدا بدمنهور

رئيس البرلمان العربي: لدينا استراتيجيات عديدة لتبني القضايا العربية ووضعها في الإطار الصحيح

كريستيانو رونالدو يتخد أولى خطوات الرحيل عن يوفنتوس

وزير الأوقاف: الصيام يدعو لمزيد من العمل لا إلى البطالة والكسل.. فيديو

السفير المصري في لومي يبحث مع وزير الزراعة التوجولي التعاون الثنائي

5 هدايا برلمانية مرتقبة للعمال والموظفين في عيدهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق جميع شواطئ ومتنزهات دمياط خلال شم النسيم

مصرع وإصابة 6 فى حادث تصادم بنفق الشهيد أحمد حمدى

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

دلال عبد العزيز تعاني من كورونا وتخضع للعزل بأحد المستشفيات| خاص

التعليم: امتحان تكميلي لـ الصفين الأول والثاني الثانوي في مايو لهؤلاء الطلاب فقط

زوجها ادعى سقوطها على لوح زجاج.. تحقيقات موسعة في العثور على ربة منزل مذبوحة بالجيزة

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ