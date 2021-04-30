تركيا تهاجم إسرائيل بسبب الانتخابات الفلسطينية

دعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية إلى احترام بنود اتفاقية أوسلو 1995،وإنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس.

وأعربت الخارجية التركية،في بيان لها،عن أسفها لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفلسطينية.

واعتبرت الخارجية التركية، "اضطرار الفلسطينيين لتأجيل انتخاباتهم، سببه إسرائيل من خلال عدم ردها على الطلب الفلسطيني لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية ومنعها إجراء الحملات الدعائية للمرشحين في المدينة".

وتمنت الخارجية التركية "عدم تأثير قرار تأجيل الانتخابات سلبا على عملية المصالحة بين القوى الفلسطينية".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن أمس الخميس تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية "لحين ضمان إجرائها بالقدس" والتي كان من المقرر إجراؤها في 22 مايو القادم.

وأوضح عباس أن "مساعي إجراء الانتخابات بالقدس قوبلت بالرفض حتى الآن"، داعيا المجتمع الدولي إلى "الاستمرار بالضغط على إسرائيل لكف يدها عن حقوقنا وإلزامها بالاتفاقات الموقعة، بما فيها حقنا بالانتخابات".