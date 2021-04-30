ضبط ٩ قطع سلاح ناري في حملة أمنية بالفيوم

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت (دائرة قسم شرطة أول الفيوم – مركز شرطة طامية).

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (9) قطع سلاح نارى.. بحوزة 9 متهمين " لإثنين منهم معلومات جنائية" وضبط (8) قضايا مخدرات .. ضبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة ، بحوزة 9 متهمين "لستة منهم معلومات جنائية" وضبط (8) قطع سلاح أبيض.. بحوزة 8 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (1092) حكم قضائى متنوع وضبط (3) مراقب هارب وضبط (176) قضية متنوعة أبرزها (مصنفات فنية – آداب عامة – مخالفات مرورية- تموينية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .