مُصادرة 173 شيشة ورفع 311 حالة إشغال في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لمتابعه تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفه على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية ومصادرة التوك توك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية والمرور علي المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حمله موسعه بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية "مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة -شرطه المرافق - الإدارة العامة للمرور -مباحث المركز -حي أول وثان الزقازيق" وأسفرت الحملة عن تشميع مطعم مخالف بدون ترخيص بحي مبارك وتحرير (١٣) محضر ضد أصحاب محال تجارية لعدم اتخاذ الإجراءات الإحترازية وحيازه منتجات مجهولة المصدر ووضع اشغالات مخالفه أمام المحال وتم رفع (٧٨) حالات إشغال متمثلة في كراسي وترابيزات و(٩) أنابيب بوتوجاز فضلا عن تغريم( ٢٢) مواطنين لعدم إرتداء الكمامه الواقية كما تم ضبط (٣٢) شيشة بكافتريا مخالفه بطريق هرية الجديد وبعض المقاهي المخالفة بقريه تل حوين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال اصحابها.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس من ضبط ورفع (233) حاله إشغال طريق مخالف، وتحرير (12) محضر إشغال طريق، وتحرير(5) محاضر ضد أصحاب مقاهي مخالفة لتقديمهم شيشه للمترددين وتم التحفظ على ( 37) شيشه و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل ، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة لضبط المقاهى المخالفة بالمدينة، وأسفرت الحملة عن مصادرة (104) شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد اصحابها.

و تمكنت رئاسة المركز من توقيع الغرامة المالية المقررة وقدرها 50 جنيه علي (7) مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الواقية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة تفتيشية مفاجئة على سائقي السيارات الاجرة والسرفيس والتوكتوك لتطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامات وتم تطبيق الغرامة المالية المقررة علي (3) مواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية

وعلي جانب أخر فقد قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر والتقدير لفريق القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، والمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، وذلك بعد إنقاذ حياة مريض بحالة حرجة، عصر اليوم الخميس، بعد قيام الفريق الطبي بقسم القسطرة بقيادة الدكتور محمد منصور إستشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، ومشاركة الدكتور حسام عطيه أخصائي القلب بقسم القسطرة القلبية بالمستشفي، بإجراء قسطرة قلبية إنقاذية عاجلة، لحالة حرجة، تم استقبالها ودخولها وحدة العناية المركزة للقلب بالمستشفي، ولم تستجيب للعلاج التقليدي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه علي الفور تم التنسيق مع الدكتور شريف شاهين المشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، والذي قرر بعمل قسطرة إنقاذية عاجلة، وتم استدعاء الدكتور محمد منصور، وجميع الطاقم الطبي المعاون له، وإجراء قسطرة إنقاذية فورية، وتم تركيب الدعامات اللازمة، والحالة الآن جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف الأطباء ورئيس قسم القلب ومدير المستشفي.

وأشار الدكتور هشام مسعود بأن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ 414 حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، وإستشاري القلب والقسطرة، ولمدير المستشفي، وجميع أطباء القلب والقسطرة المشاركين في هذا العمل، وجميع الفرق الطبية المشاركة من هيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.