محافظ البحيرة يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية لافتتاح مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور

إفتتاح مسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور



إستقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمكتبه صباح اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية وقيادات الأوقاف بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور ، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

ومن المقرر التوجه لإفتتاح مسجد عمر بن الخطاب وآداء شعائر صلاة الجمعة بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة .

والمسجد تبلغ مساحته 1375 متر وقامت وزارة الأوقاف بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة إجمالية بلغت 9 مليون و500 ألف جنية وهو مكون صحن و 2 مصلى أرضى للرجال والسيدات و 5 غرف وطرقة .

و قدم وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية التهنئة للواء المحافظ وشعب البحيرة على ماشهدته المحافظة من إنجازات داعيا الله دوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والإزدهار لمحافظة البحيرة .



كما رحب محافظ البحيرة، بوزير الأوقاف ومفتى الجمهورية إبن البحيرة على أرض المحافظة، مؤكداً إنهما قيمة وقامة وفخراً نعتز بهم دائماً لدورهما فى نشر صحيح الدين والإسلام الوسطى والتوعية والتصدي ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف بالاضافة إلى البناء والتشيد وعمارة المساجد .