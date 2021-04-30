وزير الأوقاف يكشف عن موعد ليلة القدر.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن النبي كان حينما يدخل على العشر الأواخر من رمضان، يشد مئزره ويوقظ أهله ويجتهد في العبادة.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد عمر بن الخطاب، بمحافظة البحيرة، أن العشر الأواخر من شهر رمضان، فيها ليلة القدر، ويقول النبي عنها "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان" وليست في ليلة السابع والعشرين فقط.

وذكر أنه في كل ليلة عند إفطار الصائمين ، عتقاء من النار، فاجتهد في العبادة حتى تكون م عتقاء الله من النار، منوها أن رمضان يتجه إلى الانتهاء لأنه يسير ولا يرجع.

وأكد أن النصف الأول من رمضان، مر سريعا ، والثاني سيمر أسرع منه، منوها أنه كما مضى رمضان سيمر العمر، وقيل لنوح الذي عاش ألف سنة إلا خمسين عاما "يا نوح كيف وجدت الدنيا؟ فيقول: كرجل بنى بيتا جعل له بابين دخل من باب وخرج من باب".



