شاهد.. لحظة القبض على متهم بتمويل داعش في موسكو

داعش

عرضت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو يبرز لحظة القبض على متهم بتمويل تنظيم داعش الإرهابي فى موسكو.



وأظهر الفيديو لحظة الاقتحام والقبض على المتهم.



واعتقلت قوات الأمن الروسية بموسكو مؤسس أكبر دار نشر إسلامية في روسيا "أمة"،إسلامبيك إجايف، للاشتباه في تمويله تنظيم "داعش" بمبلغ 34 مليون روبل، بحسب جهاز الأمن الفدرالي.



وقالت الممثلة الرسمية للجنة التحقيقات الروسية، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الجمعة، إن المحققين، بالتعاون مع جهاز الأمن الفدرالي ووزارة الداخلية، وفي إطار البحث الجنائي، تمكنوا من كشف تورط أسلامبيك إجايف في تمويل تنظيم "داعش".

