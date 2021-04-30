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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. نور دياب تتألق بإطلالة كاجول في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت نور دياب،مجموعة من الصور الجديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وخطفت نور الأنظار بإطلالة مميزة مرتدية ميني جيب كاروهات باللون الغامق،وجاكيت طويل بدرجات متداخلة من البيج واللافندر، وأضافت لمسات بسيطة من الاكسسوارات الناعمة التي تلائم إطلالتها.


ونور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية "نور العين".

 

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام، حيث إن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.

 

 

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