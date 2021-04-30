السفير المصري في لومي يبحث مع وزير الزراعة التوجولي التعاون الثنائي

بحث السفير أحمد السماوي، سفير مصر في لومي، مع انطونيو جيبجبني Antoine Gbegbeni وزير الزراعة التوجولي سُبل رفع كفاءة المزرعة المُشتركة المصرية التوجولية في منطقة اباتشنج Abatchang .



وذكرت الخارجية اليوم الجمعة أن اللقاء تناول أيضا نقل خبرات جديدة للجانب التوجولي في مجال الميكنة الزراعية وإنتاج التقاوي المُحسّنة لمحاصيل الحبوب والارتقاء بمستوى إنتاجية هذه المحاصيل تحت الظروف البيئية القاسية.



من جانبه، أعرب الوزير التوجولي عن شكره لقيام مصر بإهداء شحنة تقاوي مُحسّنة إلى بلاده .

