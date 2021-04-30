عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير المصري في لومي يبحث مع وزير الزراعة التوجولي التعاون الثنائي

السفير أحمد السماوي
السفير أحمد السماوي سفير مصر في لومي

بحث السفير أحمد السماوي، سفير مصر في لومي، مع انطونيو جيبجبني Antoine Gbegbeni وزير الزراعة التوجولي سُبل رفع كفاءة المزرعة المُشتركة المصرية التوجولية في منطقة اباتشنج Abatchang .


وذكرت الخارجية اليوم الجمعة أن اللقاء تناول أيضا نقل خبرات جديدة للجانب التوجولي في مجال الميكنة الزراعية وإنتاج التقاوي المُحسّنة لمحاصيل الحبوب والارتقاء بمستوى إنتاجية هذه المحاصيل تحت الظروف البيئية القاسية.


من جانبه، أعرب الوزير التوجولي عن شكره لقيام مصر بإهداء شحنة تقاوي مُحسّنة إلى بلاده .
 

سفير مصر في لومي انطونيو جيبجبني السفير أحمد السماوي الميكنة الزراعية وزير الزراعة

ترشيحاتنا

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. إنفوجراف

بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان مسجدا بدمنهور

رئيس البرلمان العربي: لدينا استراتيجيات عديدة لتبني القضايا العربية ووضعها في الإطار الصحيح

كريستيانو رونالدو يتخد أولى خطوات الرحيل عن يوفنتوس

وزير الأوقاف: الصيام يدعو لمزيد من العمل لا إلى البطالة والكسل.. فيديو

السفير المصري في لومي يبحث مع وزير الزراعة التوجولي التعاون الثنائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إغلاق جميع شواطئ ومتنزهات دمياط خلال شم النسيم

مصرع وإصابة 6 فى حادث تصادم بنفق الشهيد أحمد حمدى

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

دلال عبد العزيز تعاني من كورونا وتخضع للعزل بأحد المستشفيات| خاص

التعليم: امتحان تكميلي لـ الصفين الأول والثاني الثانوي في مايو لهؤلاء الطلاب فقط

زوجها ادعى سقوطها على لوح زجاج.. تحقيقات موسعة في العثور على ربة منزل مذبوحة بالجيزة

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ