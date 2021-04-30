كانتي يفوز بجائزة أفضل لاعب في أسبوع بدوري أبطال أوروبا

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، عن تتويج الفرنسي أنجلو كانتي لاعب خط وسط تشيلسي بجائزة أفضل لاعب في جولة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكان كانتي يتنافس على الجائزة، مع كل من: كيفين دي بروين “ مانشستر سيتي ” ، كريم بنزيما “ريال مدريد ” ، آنخيل دي ماريا “باريس سان جيرمان" .

وكان فريق ريال مدريد الإسباني تعادل على ملعبه أمام فريق تشيلسي الإنجليزي بنتيجة هدف لكل منهما سجل للملكي كريم بنزيما بينما سجل للبلوز بيليزيتش .

وشهد التشكيل تواجد دي ماريا فقط من فريق باريس سان جيرمان وغاب مبابي ونيمار نجمي الفريق بينما تواجد من فريق مانشستر سيتي دي بروين والنجم الجزائري رياض محرز بجانب زينشينكو وجوندوجان

وجاء تشكيل الجولة حسب الإعلان الرسمي عبر صفحة بطولة دورى أبطال أوروبا بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

حراسة المرمي : ايدرسون " مانشستر سيتي "

الدفاع : ماركينيوس "باريس" - ميليتاو "ريال مدريد " - رودريجو "تشيلسي " - زينشينكو " مانشستر سيتي "

الوسط : جوندوجان " مانشستر سيتي " - رياض محرز " مانشستر سيتي " - دي ماريا " باريس سان جيرمان " - دي بروين " مانشستر سيتي " - بيليسيتش " تشيلسي "

الهجوم : بنزيما " ريال مدريد "