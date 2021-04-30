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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أطمأن قلبي

قلبى اطمأن يوزع بطاقات سعادة على المزارعين.. فيديو

قلبي أطمأن
قلبي أطمأن

عرض برنامج "قلبي اطمأن" في الحلقة الـ17 من الموسم الرابع، أهم المبادرات التي تم تصويرها طوال هذا الموسوم للعرض فى شهر رمضان لمساعدة المزارعين ومستأجري الأراضي.

بدأ غيث مقدم البرنامج ببعض الكلمات عن الزراعة قائلًا: "مهما تقدم الإنسان ستظل الزراعة مصدرا أساسيا للحياة، وهي أكبر مجال موفر لفرص العمل فى العالم، ولنبقى يجب أن ندعم بقاءها وتطورها فهى الطريق لتحقيق الإكتفاء الذاتي، والغريب أن البعض لديه كنز من الأراضى الزراعية ويتسورد موارده من الخارج".

وأضاف غيث، أنه خرج مع تيم منذ الصباح للإلتقاء بفريقه المسمى "إن شاء الله واى"، وتتمثل فكرة الفريق في أن لديه حملة توعية خاصة بالمزارعين، قائلا: "يخرجون تقريبا 6 أيام فى الشهر فى هذه الأيام الستة يقطعون 600 كيلو، والفكرة أنهم يلتقوا مع الناس ويتبادلون الثقافات الخاصة بالزراعة وإذا أحتاج المزارع المساعدة يقومون بمساعدته، حيث أن الفكرة تخدم المجتمع ومن الممكن أن ينضم لهم بعض الناس".

وتابع غيث: أن نوفى، إحدى المزارعات، التى تراكمت عليها ديون دراستها وتعمل منذ أعوام لتتخلص من مشكلات هذه الديون، وهى عضو أساسي فى فريق تيم.

وبدأ غيث مقدم البرنامج بكلمته المعتادة: " بسم الله نبدأ سعادات جديدة، وذهب إلى نوفى وقالت: أحب الطبيعة عندما كنت طفلة، وعندما أشعر بالحزن والإكتئاب أتى إلى الحقل وأساعد بالحقل، وكنت أحلم بأن ألهم الأطفال ليكافحوا من أجل الحياة والتعليم، وأنها تعانى من صعوبات مادية، ومعظم الأطفال هنا يذهبون إلى المدرسة ثم العمل ".

وقدم غيث للأطفال العاملين بالزراعة بطاقات سعادة، كاتباً فيها "أنتم تستحقون السعادة، لذا إن شاء الله سيكون لكم مشروع وسكن مناسب لك ولعائلتك".

جدير بالذكر أن برنامج قلبي اطمأن" يعرض خلال شهر رمضان، ويتيح للمشاهد الفرصة لعيش تجربة اجتماعية مع"غيث"، الشاب الذي يبحث في أماكن مختلفة من العالم عن أشخاص ضاقت بهم الأرض ليغير حياتهم نحو الأفضل،ويمكنهم من التغلب على مشقات الحياة.


 

الأراضى الزراعية الزراعة غيث اطمأن قلبى بطاقات السعادة

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