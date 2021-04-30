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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريستيانو رونالدو يتخد أولى خطوات الرحيل عن يوفنتوس

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس

اتخذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، أولى خطوات الرحيل عن البيانكونيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكرت صحيفة “ لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالي، أن كريستيانو رونالدو طالب وكيل أعماله خورخي مينديز بالبحث عن نادٍ مناسب له، للانضمام إلى صفوفه، بداية من الموسم المقبل".

 

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن كريستيانو رونالدو غير موقفه من الاستمرار في صفوف يوفنتوس، عقب وداع الفريق، لدوري أبطال أوروبا ، هذا الموسم، علي يد بورتو الإيطالي.

 

في نفس السياق، أكدت تقارير إيطالية خلال الايام الماضية،  أن رونالدو يرغب في العودة إلى مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وأن النجم البرتغالي على استعدادا لتخفيض راتبه من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى الشياطين العمر، بشرط ألا يقل عن 20 مليون يوور سنويا.

 

يذكر أن كريستيانو رونالدو يحصل على 31 مليون يورو سنويا من نادي يوفنتوس الإيطالي.

 

وتبلغ القيمة التسويقية لـ كريستيانو رونالدو 50 مليون يورون وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

ويتصدر كريستيانو رونالدو جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفا، بفارق 4 أهداف عن روميلو لوكاكو صاحب المركز الثاني.

 

كان كريستيانو رونالدو لعب في صفوف مانشستر يونايتد في الفترة من  موسم2003 - 2004 حتى 2008 - 2009، لينضم بعدها إلى ريال مدريد الذي لعب في صفوفه حتى صيف 2018، ليرحل إلى يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يوور.

 

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