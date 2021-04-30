عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه المنيا: حملات توعية بقرية دلجا في دير مواس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

صدى البلد

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، حملة للتوعية بأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية دلجا بدير مواس لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجارى تنفيذها وتأثيرها الصحى والبيئى وضرورة الحفاظ على تلك الإستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن الحملة شملت تعريف المواطنين بالمبادرة وتنفيذ زيارات لمنازل الأسر الأكثر احتياجا والتى قامت إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع القطاع التجارى وفرع دير مواس  والجمعيات الأهلية بتوصيل المياه لها.

ونوه أنه تم توزيع كتب للطلاب عن ترشيد إستهلاك المياه والإستخدام الأمثل للصرف الصحى حيث تم استخدام سيارة التوعية الخاصة بمشروع "صحتهم مستقبلهم" الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفوله" يونيسف "، بالتعاون  بين إدارة التوعية بالشركة و مديرية التربية والتعليم بالمنيا لتنفيذ حملات توعية طلابية.

وأضاف أن الفعاليات تشمل عمل استبيانات للمواطنين ولقاءات معهم للتعريف بأهمية هذه المبادرة وتركيب قطع موفرة للمساجد والكنائس والمدارس ضمن توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

مياة مياة الشرب مياه الشرب والصرف الصحي حياة كريمة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 30-4-2021

ترشيحاتنا

أجاي يتلقى عروضا أوروبية.. والأهلي يبدأ مفاوضات تمديد عقده

الأهلي وصن داونز.. مواعيد مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

لا بديل عن الأهلي.. أول رد فعل من وليد أزارو على اهتمام الزمالك بضمه

أكسجين وأجهزة أشعة.. رئيس الوزراء يتابع مع محافظ كفر الشيخ الوضع الصحي خلال كورونا

قرعة دورى أبطال إفريقيا.. تعرف على مشوار الأهلي في البطولة

5 أيام متواصلة.. تعرف على حقك في الإجازات بالقانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

محافظ القاهرة: غلق جميع الحدائق والمتنزهات خلال شم النسيم

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

دلال عبد العزيز تعاني من كورونا وتخضع للعزل بأحد المستشفيات| خاص

إغلاق جميع شواطئ ومتنزهات دمياط خلال شم النسيم

السجن 10 سنوات.. الرئيس السيسي يوقع قانونا بتشديد عقوبة ختان الإناث

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ