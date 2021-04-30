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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

عدالة السماء حاضرة في المهرجان اليهودي "لاك بعومر" .. رؤية تحليلية

أرشيفية - حواجز باب
أرشيفية - حواجز باب العامود "القدس"

شهدت الأراضي المحتلة مساء أمس كارثة بشرية أدت إلي مصرع حوالي 44 شخصا إسرائيلي خلال الاحتفال اليهودي بـ حج "لاك بعومر"، والذي وقع نتيجة حالات التدافع في استاد مدينة "ميرون"، وأدت لمقتل العشرات وإصابة آخرين بجروح خطيرة ضمن فعاليات الاحتفالات الدينية "لاك بعومر" في شمال شرق إسرائيل.

الاختناق والسحق

وأوضحت الطوارئ الإسرائيلية أنه الحادث وقع نتيجة تدافع الحضور، بسبب سقوط هيكل منصة الإستاد، ولقي القتلى حتفهم نتيجة الاختناق أو السحق تحت الأقدام، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إن الأمر بدأ بسبب انزلاق بعض الحاضرين عن المدرجات، وهو ما أدي إلي سقوط عشرات آخرين.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن سبب حالة التدافع هو اعتقاد الحضور بوجود قنبلة في منصة الاستاد وهرعوا بالفرار مما أحدث حالة التوتر والزحام تسبب في الاختناقات والسقوط، وذلك عقب إعلان مكبرات الصوت عن المطالبة بإخلاء المكان.

وأضافت التقارير أن سبب حالة التدافع هو اعتقاد الحضور بوجود قنبلة في منصة الإستاد، لذلك هرعوا بالفرار مما أحدث حالة التدافع والاختناق، وذلك عقب إعلان مكبرات الصوت في الاستاد عن المطالبة بإخلاء المكان.

عدالة السماء

وقد ربط كثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعية العرب، بين تلك الحادثة، وبين الاشتباكات الدائرة مع السلطات الإسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان الكريم في ساحات المسجد الأقصى ومدينة القدس.

ففي طوال الأسابيع الماضية، شهدت منطقة "باب العامود" وعدة مناطق أخرى في القدس، مواجهات مستمرة وكر وفر بين قوات السلطات الإسرائيلية، والشباب الفلسطيني، منذ بداية شهر رمضان، وصلت تلك الاشتباكات ذروتها في العاشر من رمضان الجاري.

 

أسباب الاشتباكات بين الطرفين

ويرجع سبب تلك الاحتجاجات اليومية وحالات الاعتقال، إلي إصرار السلطات الإسرائيلية على وضع حواجز حديدية عند باب العمود ومنع الفلسطينيين من دخول تلك النقطة.

 

100مصاب فلسطيني

خلال الاشتباكات بين الطرفين، نظم الفلسطينيون العديد من المظاهرات المضادة للأعمال الإسرائيلية، مما أدي إلي وقوع إصابات، ووصلت ذروة الاحتجاجات خلال الجمعة الماضية والتى انتهت بإصابة أكثر من 100 فلسطيني وعشرات آخرين على مدار الأسبوعين الماضيين.

 

انتصار الإرادة الفلسطينية

ومع تصاعد أعمال العنف وثبات الإرادة الفلسطينية الحرة، رضخت السلطات الإسرائيلية للمظاهرات الفلسطينية وأعلنت عن إزالة الحواجز الحديدية من منطقة باب العامود في مدينة القدس، وهو ما يعد انتصارا للفصائل الفلسطينية.

 

أهمية باب العامود

وتعد نقطة باب العامود هي المنطقة التى فيها أهالي القدس على الاحتشاد ضد السياسات الإسرائيلية التي تريد من خلال السيطرة على باب العامود وقف الحركة الفلسطينية بالكامل داخل البلد القديمة وكذلك القضاء على الحركة التجارية في أسواق البلدة عبر الحملات الضرائبية ومنع دخول الفلسطينيين الأسواق التجارية.

لاك بعومر السلطات الإسرائيلية المتظاهرين الفلسطينيين باب العامود القدس الحواجز الحديدية

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