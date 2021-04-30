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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بفيديو موشن جرافيك.. دار الإفتاء توجه رسالة إلى عمال مصر: أنتم بناةُ الوطن وصنَّاع الحضارة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

وجَّهت دار الإفتاء المصرية عبر وحدة الرسوم المتحركة التابعة لها، رسالةً إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، أكدت فيها على أهمية ما يبذله العمال من جهد من أجل بناء الوطن وتقدمه.

وقالت الدار في فيديو "موشن جرافيك": "عمالَ مصرَ الأبرار، وسواعدَها الفتية، يا من تبذلون جهدكم ولا تبخلون على أوطانكم بأرواحكم .. أيها العاملون على البناء والعمران، أنتم أساس التنمية .. واليوم عيدٌ لكم، بل عيد لكل وطني يحب بلده ويحرص على تقدمها بالأعمال لا بالأقوال".

وأكدت الدار أن سعي العمال في عمارة بلدهم هو جهادٌ في سبيل الله، وجِماعُ البِرِّ الذي يثابون عليه في الدنيا والآخرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ».

واختتمت الدار الفيديو بقولها: "أنتم بناةُ الوطن، وصنَّاع الحضارة .. ومَعْقِدُ الأملِ في وصول بلادنا للمكانة التي تليق بتاريخها وأصالة شعبها".

الإفتاء عمال مصر العمال موشن جرافيك الحضارة

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